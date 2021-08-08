Французские гандболистки победили россиянок в олимпийском финале

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Франции впервые стали обладательницами золотых медалей Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке токийских Игр француженки победили российскую команду со счетом 30:23 (15:13). Сегодняшняя встреча стала повторением финала ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда россиянки обыграли французскую команду со счетом 22:19. В матче за 3-е место нынешней Олимпиады упорного противостояния не получилось - в скандинавском дерби спортсменки Норвегии убедительно переиграли соперниц из Швеции с перевесом в 17 мячей - 36:19.

На мужском гандбольном турнире лучшими также оказались французы, в третий раз ставшие триумфаторами ОИ. Вчера в финальном матче они обыграли датчан с результатом 25:23. До этого французские гандболисты были первыми в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Пять лет назад на Играх в Рио эти же команды играли в финале, в котором успеха добились датчане, выигравшие с результатом 28:26. В матче за бронзу токийской Олимпиады испанские гандболисты сегодня обыграли египтян со счетом 33:31.-0-