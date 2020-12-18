Французские гандболистки вышли в финал на чемпионате Европы

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионки Европы гандболистки сборной Франции стали первыми финалистками 14-го континентального первенства, которое продолжается в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче француженки не оставили шансов на успех хорватским спортсменкам, победив со счетом 30:19. Уже в первой половине игры сборная Франции создала солидный запас, уйдя на перерыв с преимуществом в десять мячей - 15:5. Во втором тайме картина игры не изменилась, и француженки без особых проблем довели встречу до победы.

Соперник французской дружины определится после встречи хозяек турнира датчанок и команды Норвегии, которая одержала виктории во всех шести предыдущих поединках.

Также сегодня в матче за пятое итоговое место российские гандболистки уверенно переиграли действующего чемпиона планеты команду Нидерландов - 33:27.

Победители полуфиналов 20 декабря встретятся в поединке за золото, неудачники разыграют бронзовые награды.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-