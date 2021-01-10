Французские спортсмены выиграли сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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10 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Французский дуэт выиграл одиночную смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победители - Жюли Симон и Эмильен Жаклен преодолели дистанцию за 39 мин. 04 сек. (0 промахов + 3 дополнительных патрона). На второй позиции разместились шведские биатлонисты Анна Эберг и Себастьян Самуэльссон (отставание 38,7 сек., 0+5). Замкнула тройку лидеров норвежская команда Тириль Экхофф и Йоханнес Бё (отставание 43,9 сек., 3+8).
Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Никиты Лобастова расположился на пятой позиции итогового протокола. Их итоговое время хуже времени победителей на 1 мин. 13,8 сек. (0+6). -0-