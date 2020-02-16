Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ в Антхольце

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский спортсмен Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону, который с 12 по 23 февраля проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эмильен Жаклен стрелял без промахов и преодолел расстояние в 12,5 км за 31 мин. 15,2 сек. Норвежец Йоханнес Тиннес Бё был неточен на огневых рубежах дважды и проиграл лидеру гонки 0,4 сек., завоевав серебряную медаль. Третьим финишировал Александр Логинов (отставание 23,9 сек; 1 промах).

Йоханнес Тиннес Бё, Эмильен Жаклен и Александр Логинов

Лучшим из представителей команды Беларуси оказался Никита Лобастов, занявший 37 место (отставание 3 мин.38,6 сек; 1 промах). Антон Смольский завершил гонку на 38-й, а Роман Елетнов на 42-й позиции итогового протокола.

18 февраля планетарное первенство продолжится женской индивидуальной гонкой на 15 км. Начало гонки в 16.45 по минскому времени. Завершатся состязания в Антхольце 23 февраля. Всего на мировом форуме разыграют 12 комплектов наград.-0-