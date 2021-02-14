Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ в Словении

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель, стартовавший под третьим номером, не допустил промахов на огневых рубежах и финишировал, показав время 31 мин. 22,1 сек. Шведский стреляющий лыжник Себастьян Самуэльссон финишировал вторым. Он также был точен на стрельбище, однако отстал от француза на 7,3 сек. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бё. Несмотря на два промаха, от отстал от победителя на 8,3 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то лучший из них Антон Смольский финишировал 34-м (отставание 3 мин. 54,1 сек., 4 промаха). Максим Воробей пришел к финишу 51-м (отставание 5 мин.38,9 сек., 8 промахов). Сергей Бочарников стал 54-м (отставание 6 мин. 04,6 сек., 6 промахов). Всего стартовали 60 спортсменов.-0-