Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель допустил два промаха на огневых рубежах и финишировал, показав время 28 мин. 46,7 сек. Норвежец Йоханнес Бё финишировал вторым. Скандинав был неточен на стрельбище дважды и отстал от победителя на 8 сек. Замкнул тройку сильнейших француз Эмильен Жаклен. С одним промахом он отстал от победителя на 14,6 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то лучший из них Максим Воробей занял 46-е место (отставание 4 мин. 07,4 сек., 4 промаха). Сергей Бочарников финишировал 49-м (отставание 4 мин. 13,4 сек., 4 промаха). Антон Смольский стал 55-м (отставание 4 мин. 45,8 сек., 8 промахов).-0-