Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл мужскую спринтерскую гонку на стартовавшем сегодня девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место-на-Мораве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 10 км победитель преодолел за 22 мин. 7,2 сек., не допустив ни одного промаха на обоих огневых рубежах. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, отставший от лидера на 11,3 сек. Третьим финишировал итальянец Лукас Хофер, уступивший французу 14,8 сек. Все призеры не допускали промахов на двух огневых рубежах.

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, метко стрелявший, но уступивший победителю 54,1 сек. и занявший 18-е место. Сергей Бочарников - 36-й (отставание 1 мин. 37,0 сек., 1 промах). Максим Воробей - 51-й (1 мин. 57,1 сек., 1 промах), Никита Лобастов - 74-й (отставание 2 мин. 33,1 сек., без промахов), Дмитрий Лазовский - 96-й (отставание 3 мин. 28,9 сек., 5 промахов). Всего стартовали 105 спортсменов.-0-