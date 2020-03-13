Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру. Запись об этом спортсмен из Франции сделал в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

"Пришло время прощаться", — написал Мартен Фуркад.

Последним стартом для 31-летнего биатлониста должна стать гонка преследования на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.

Мартен Фуркад лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2019/2020, опережая на 10 очков норвежца Йоханнеса Бе. Впрочем, в правилах прописан вычет очков за две худшие гонки в сезоне, поэтому реальным лидером является скандинав.

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.-0-