Французский гандболист Вильям Аккамбре подписал контракт с БГК им. Мешкова

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с известным французским игроком Вильямом Аккамбре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.

Трудовое соглашение вступит в силу в июле. Контракт со звездным игроком рассчитан на один сезон.

Вильям Аккамбре родился 8 апреля 1988 года в Каннах (Франция). Профильная позиция - левый полусредний. В высшем французском дивизионе гандболист провел 196 матчей, забросил 665 мячей. С 2017 года он играл в венгерском "Веспреме", в нынешнем сезоне защищает цвета словенского "Целе". В составе национальной сборной Франции Аккамбре выиграл Олимпийские игры 2012 года, стал трехкратным чемпионом мира, побеждал на чемпионате Европы. Удостоен высшей государственной награды Франции - ордена Почетного легиона.

"Рады, что удалось достичь соглашения с Вильямом Аккамбре. Несомненно, такой игрок усилит нашу команду, рассчитываем на его опыт победителя. Важно, что Аккамбре универсален - прекрасно играет как в защите, так и в нападении", - отметил спортивный директор БГК Павел Башкин.-0-