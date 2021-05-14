Французский "Нант" обыграл венгерский "Веспрем" в гандбольной Лиге чемпионов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский "Нант" обыграл венгерский "Веспрем" в домашнем четвертьфинальном матче гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

До середины первой половины встречи гости вели в счете, а потом хозяева площадки полностью завладели инициативой и выиграли с преимуществом в четыре мяча - 32:28 (16:12).

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" уступили на своей арене испанской "Барселоне" со счетом 29:33. Брестчане впервые в истории пробились в восьмерку лучших клубов Старого Света.

Ответные встречи в этих парах состоятся 20 мая в Веспреме и Барселоне.

19 мая пройдут еще два поединка за выход в решающий этап чемпионской Лиги. Действующие победители главного континентального турнира гандболисты немецкого "Киля" в столице Франции попытаются удержать преимущество, добытое на своей арене в первом четвертьфинале в поединке с французским "Пари Сен-Жерменом" (31:29). Еще один представитель немецкой бундеслиги "Фленсбург" на своей площадке будет стараться взять реванш у гандболистов датского "Ольборга", которому проиграл на выезде (21:26).

Победители четвертьфинальной стадии выйдут в "Финал четырех", который состоится 12-13 июня в немецком Кельне. В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала этот турнир больше других - девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-