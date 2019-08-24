Французский "Ним" одержал вторую победу на гандбольном турнире в Бресте

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты французского "Нима" одержали вторую победу в розыгрыше Кубка Белгазпромбанка, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня французский клуб переиграл финского чемпиона "Риихимяки" со счетом 25:23 (14:9). В составе финского клуба выступают белорусские гандболисты Юрий Лукьянчук, Александр Титов, Александр Маркелов и Евгений Семенов. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня встретится с австрийским "Вествином", который накануне уступил "Ниму" - 30:33. На старте турнира брестчане разгромили "Риихимяки" со счетом 40:26.
БГК имени Мешкова 7 раз становился обладателем Кубка Белгазпромбанка (2008-2010, 2015-2018), по разу трофей выигрывали французский "Дюнкерк" (2011), польская "Висла" из Плоцка (2012), македонский "Вардар" из Скопье (2013) и украинский "Мотор" из Запорожья (2014).-0-