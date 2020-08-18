Французский "Пари Сен-Жермен" победил немецкий "Лейпциг" и  вышел в финал ЛЧ

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Пари Сен-Жермен" победили "Лейпциг" со счетом 3:0 и стали первыми финалистами Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Франции уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников - на 13-й минуте счет открыл Маркиньос, а незадолго до перерыва Анхель Ди Мария забил второй мяч. Во второй половине игры Хуан Бернат поставил последнюю точку в этой встрече.

Во втором полуфинальном матче чемпионский лиги 19 августа также будут соперничать представители Германии и Франции - мюнхенская "Бавария" сыгрет с "Лионом". Лидером гонки бомбардиров ЛЧ сейчас является польский форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски, забивший 14 мячей. Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.

В решающем поединке второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы 21 августа в Кельне итальянский "Интер" из Милана встретится с испанской "Севильей". В полуфиналах футболисты итальянского клуба разгромили чемпиона Украины донецкий "Шахтер" — 5:0, а испанская команда одолела английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.-0-