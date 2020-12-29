Французский "Пари Сен-Жермен" занял 3-е место в гандбольной Лиге чемпионов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" стали бронзовыми призерами розыгрыша Лиги чемпионов, который завершается в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за третье место парижане взяли верх над венгерским "Веспремом" со счетом 31:26.

Позже в решающем поединке за главный приз чемпионской Лиги испанская "Барселона" встретится с немецким "Килем".

В полуфинальных матчах "Барселона" переиграла "Пари Сен-Жермен" - 37:32, а "Киль" лишь в овертайме с минимальным перевесом в счете одолел "Веспрем" - 36:35.-0-