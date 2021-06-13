Французский "Пари Сен-Жермен" занял 3-е место в гандбольной Лиге чемпионов

Фото ГК "Нант"
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" заняли 3-е место в розыгрыше Лиги чемпионов, который завершается в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке с еще одним представителем Франции "Нантом" парижане выиграли с перевесом в три мяча - 31:28.
В финальном матче за главный приз чемпионской Лиги испанская "Барселона" встретится с дебютантом решающего этапа датским "Ольборгом". В полуфинале "Барса" была сильнее "Нанта" - 31:26, а датская команда неожиданно победила "Пари Сен-Жермен" с результатом 35:33.-0-