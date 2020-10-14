Французский велогонщик Арно Демар одержал четвертую победу на этапах "Джиро д'Италия-2020"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский велогонщик Арно Демар из велогруппы Groupama-FDJ одержал победу на 11-м этапе "Джиро д'Италия". Это его четвертая виктория на Гранд-туре нынешнего года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 182 км из Порто-Сант-Эльпидио до Римини победитель проехал за 4 часа 3 мин. 52 сек. Второе место занял триумфатор вчерашнего этапа веломногодневки по дорогам Италии словак Петер Саган из BORA-Hansgrohe. Замкнул тройку сильнейших колумбиец Альваро Одег из Deceuninck - Quick Step. Поскольку финиш этапа получился групповым, спортсменам в зачет пошло время победителя.

В общем зачете "Джиро" перестановок не произошло. Лидерство удерживает португалец Жоау Алмейда из Deceuninck - Quick Step. Его общее время - 43 часа 41 мин. 57 сек. Вторая позиция в генеральной классификации у нидерландского велосипедиста Вилько Кельдермана из Sunweb. Он отстает от португальца на 34 секунды. Третья позиция у испанца Пелло Бильбао, который уступает обладателю розовой майки лидера 43 секунды.-0-