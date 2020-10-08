Французский велогонщик Арно Демар выиграл шестой этап "Джиро Д'Италия"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский велогонщик Арно Демар из команды Groupama - FDJ выиграл шестой этап веломногодневки "Джиро Д'Италия - 2020". Это его вторая победа на Гранд-туре нынешнего года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап протяженностью 188 км из Кастровиллари до Матеры француз проехал за 4 часа 54 мин. 38 сек. Второе место оставил за собой австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb. Итальянец Фабио Феллине, представляющий на веломногодневке казахстанскую Astana Pro Team замкнул тройку сильнейших. У обоих спортсменов время победителя.

В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Steр - 22 часа. 1 мин. 1 сек. На 43 секунды от него отстает испанец Пелло Бильбао из Bahrain McLaren. На третьей позиции в общем зачете следует голландец Вилко Келдерман из Team Sunweb. От обладателя розовой майки лидера его отделяют 48 секунд.-0-