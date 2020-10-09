Французский велосипедист Арно Демар одержал третью победу на "Джиро д'Италия-2020"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский гонщик Арно Демар из велогруппы Groupama-FDJ выиграл седьмой этап "Джиро д'Италия". Это его третья победа на этапах Гранд-тура нынешнего года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Короткий и быстрый этап, финиш которого пришелся на живописный город Бриндизи, протяженностью 143 км победитель проехал за 2 часа 47 мин. 28 сек. Второе место занял словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe. Третья позиция в итоговом протоколе у австралийца из дружины Sunweb Майкла Мэттьюса.

В генеральной классификации по-прежнему лидирует португалец Жоау Алмейда из Quick Step - 24 часа 48 мин. 29 сек. Второе место у испанца Пелло Бильбао из Bahrain McLaren, которого от лидера отделяют 43 секунды. Идущий третьим голландец Вилько Кельдерман отстает от обладателя розовой майки лидера на 48 сек.-0-