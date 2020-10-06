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06 октября 2020, 18:23

Французский велосипедист Арно Демар выиграл 4-й этап "Джиро д'Италия"

Фото из Twitter-аккаунта Giro d'Italia
Фото из Twitter-аккаунта Giro d'Italia

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский велосипедист Арно Демар, представляющий команду Groupama - FDJ, выиграл 4-й этап веломногодневки "Джиро д'Италия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 140 километров по маршруту Катания - Виллафранка - Тиррена победитель проехал за 3 часа 22 мин. 13 сек. Следом за ним финишировали словак Петер Саган из дружины Bora-Hansgrohe и итальянец Давиде Баллерини из Deceuninck-Quick Step.

Все три гонщика показали одно время. Победитель был определен по фотофинишу. Что касается лидерства в генеральной классификации, то розовая майка по-прежнему принадлежит португальцу Жоау Алмейде из Deceuninck-Quick Step, время которого 11 часов 6 мин. 36 сек. Две секунды ему уступает эквадорец Джонатан Кайседо из EF Pro Cycling, третье место за собой оставил испанец Пельо Бильбао из Bahrain - McLaren, отстающий на 39 секунд.

Один из претендентов на успех в генеральной классификации Герайнт Томас из INEOS покинул ряды участников "Джиро д'Италия". Британец упал в начале третьего этапа многодневки, доехал до финиша, уступив победителю более 12 минут. При более детальном обследовании у него обнаружили перелом таза. Этот диагноз поставил точку на его выступлении.

Пятый этап веломногодневки пройдет 7 октября, его протяженность составит 225 км.-0-

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