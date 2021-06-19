Французы не смогли победить венгров на чемпионате Европы по футболу

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции не смогла победить футболистов Венгрии в поединке чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Практически весь первый тайм матча в Будапеште чемпионы мира провели на половине поля хозяев, создали немало голевых моментов, но Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Карим Бензема не использовали свои шансы для взятия ворот. Зато венгры в одной из редких контратак сумели добиться успеха - на 2-й компенсированной минуте Аттила Фиола убежал от французских защитников и открыл счет. После перерыва подопечные Дидье Дешама продолжали играть первым номером и через 20 минут Антуан Гризманн все же добился своего и восстановил равновесие. В дальнейшем французы всеми силами стремились вырвать победу, но венгры выстояли - ничья 1:1. Вечером в группе F состоится еще один матч - чемпионы континента футболисты Португалии сыграют в Мюнхене с командой Германии. В первом туре португальцы разгромили венгров - 3:0, а французы победили немцев - 1:0.

Также сегодня матч 2-го тура пройдет в группе Е - в Севилье сборная Испании примет футболистов Польши. Вчера шведы победили словаков со счетом 1:0. В стартовом туре испанцы разошлись миром со шведами - 0:0, а словаки были сильнее поляков - 2:1.

После двух туров положение команд в остальных квартетах таково:

А - Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

В - Бельгия - 6, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0.

С - Нидерланды - 6, Украина - 3, Австрия - 3, Северная Македония - 0.

D - Чехия - 4, Англия - 4, Хорватия - 1, Шотландия - 1.

Сборные Италии, Бельгии и Нидерландов уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-