Французы обыграли немцев в матче чемпионата Европы

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Франции одолели команду Германии со счетом 1:0 в последнем матче первого тура чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Мюнхене начался в среднем темпе и в первой половине доминировали французы. В их рядах выделялся Поль Погба, который постоянно пытался вывести партнеров на ударную позицию. На 20-й минуте он начал атаку, после которой защитник немцев Матс Хумельс срезал мяч в свои ворота. Пропустив гол, хозяева заметно активизировались, но их атакам не хватало остроты. После перерыва немецкие футболисты продолжали нагнетать давление, французы отвечали быстрыми контрвыпадами Килиана Мбаппе и Карима Бензема, даже дважды забивали голы, но их отменяли из-за офсайдов. В итоге чемпионам мира удалось удержать свой минимальный перевес. В первом поединке предварительной группы F действующие чемпионы континента португальцы победили в Будапеште венгров со счетом 3:0. Голевой дубль капитана сборной Португалии Криштиану Роналду позволил ему стать лучшим бомбардиром финальных турниров ЧЕ - сейчас на его лицевом счету 11 мячей. Португалец обошел француза Мишеля Платини, забившего 9 мячей.

Завтра стартуют встречи второго тура. В предварительной группе А сборная Италии сыграет в Риме с командой Уэльса. В Баку футболисты Турции встретятся со швейцарцами. В стартовом туре итальянцы разгромили турок со счетом 3:0, а Уэльс и Швейцария разошлись миром - 1:1.

В первом поединке второго тура в группе В россияне примут в Санкт-Петербурге сборную Финляндии. Футболисты Дании 17 июня в Копенгагене сыграют с Бельгией. На старте бельгийцы были сильнее россиян - 3:0, а финны неожиданно победили датчан - 1:0.

Расклад игр второго тура в остальных квартетах:

С - Нидерланды - Австрия, Украина - Северная Македония.

D - Англия - Шотландия, Хорватия - Чехия.

Е - Швеция - Словакия, Испания - Польша.

F - Венгрия - Франция, Португалия - Германия.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-