Французы Пападакис и Сизерон лидируют в танцах на льду на ЧМ в Японии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют по итогам короткой программы (ритм-танец) на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Европы 2019 года в Минске уверенно выполнили свою программу и получили от арбитров 88,42 балла. Второе и третье места после короткой программы среди танцевальных пар занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94 балла), Александра Степанова и Иван Букин (83,10 балла).

Белорусские фигуристы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий за свое выступление получили от арбитров оценку в 56,55 балла и заняли 22-е место. Борьбу за награды в произвольной программе поведут далее 20 танцевальных пар.

Мировой форум лучших фигуристов продолжится сегодня решающим выступлением у женщин. В одиночном катании после короткой программы первое место занимает олимпийская чемпионка Пхенчхана, серебряный призер минского чемпионата Европы россиянка Алина Загитова.-0-