Французы Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на ЧМ по фигурному катанию в Японии

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам произвольной программы в активе чемпионов 222,65 балла. Для французского дуэта этой второй крупный успех в завершающемся зимнем сезоне. В январе Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли на льду "Минск-Арены" титул чемпионов Европы. Серебряными призерами мирового форума в Японии стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов - 211,76 балла. Бронзовыми призерами стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донахью - 210,40 балла.

Белорусская танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий заняли 22-е место, выступив только в короткой программе (ритм-танец).

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится сегодня розыгрышем медалей в мужском одиночном катании. После короткой программы с отрывом от конкурентов лидирует Нэтан Чен из США - 107,40 балла.-0-