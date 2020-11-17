Французы примут футболистов Швеции в заключительном туре Лиги наций УЕФА

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах Старого Света пройдут первые поединки последнего тура группового этапа второго сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 3-й группе элитного дивизиона - лиге А - действующие чемпионы планеты футболисты сборной Франции примут в Париже одного из аутсайдеров этого квартета команду Швеции. Встречу будет судить бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В другом матче чемпионы Европы, победители первого сезона Лиги наций футболисты сборной Португалии сыграют в Сплите с хорватами. Положение команд перед 6-м туром: Франция - 13 очков, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 3.

В 4-й группе футболисты Испании в Севилье встретятся со сборной Германии (начало в 22.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Команда Швейцарии в Люцерне будут соперничать с футболистами Украины. Положение команд: Германия - 9, Испания - 8, Украина - 6, Швейцария - 3.

Футболисты сборной Беларуси, выступающие в третьем по рангу дивизионе - лиге С, завтра в поединке 6-го тура 4-й группы встретятся в Тиране с албанцами. Чтобы занять первое место в своем квартете и подняться в лигу В, подопечным Михаила Мархеля достаточно сыграть вничью, албанской команде необходимо только побеждать. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь - 10 очков, Албания - 8, Литва - 5, Казахстан - 4.-0-