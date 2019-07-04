Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский "Челси"

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Челси" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером команды, сообщает БЕЛТА.

В качестве игрока новый наставник выступал за эту команду из Лондона с 2001 по 2014 год, завоевал 13 трофеев и забил 211 голов.

Фрэнк Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае 2018 года. В первом сезоне в "Дерби Каунти" он привел свой клуб к шестому месту в турнирной таблице английского чемпионата в первом дивизионе.

Контракт с новым тренером "Челси" рассчитан на три сезона. Также лондонцы вынуждены выплатить компенсацию "Дерби Каунти" за досрочный уход Лэмпарда.-0-