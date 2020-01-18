Фристайлистка Анна Деруго заняла второе место на этапе Кубка Европы среди юниоров в Швейцарии

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Деруго заняла второе место на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике среди юниоров в швейцарском Айроло, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Опередить белоруску, получившую от судей за свой прыжок 72,76 балла, смогла лишь австралийка Эбби Уиллкокс (84,73 очка). Замкнула тройку сильнейших швейцарская лыжная акробатка Урсина Платц (57,71).
Что касается остальных белорусок, то Валерия Балматова заняла 5-е место в итоговом протоколе (44,62). Ее подруга по команде Яна Ермашевич остановилась на 6-м месте (42,92).-0-