13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла бронзовую медаль предолимпийского этапа Кубка мира в США. Об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

В суперфинале Анна Гуськова сделала ставку на безошибочное исполнение более простого, чем большинство соперниц прыжка, и не прогадала. Бронза стала второй для Анны в сезоне. Еще одна наша фристайлистка Анна Деруго заняла 6-е место. У мужчин лучший результат у Дмитрия Мазуркевича - 12-я позиция.

Напомним, после американского этапа определятся обладатели олимпийских лицензий в Пекин.-0-