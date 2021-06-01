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01 июня 2021, 10:00

"Футбол для дружбы" установил новый рекорд Гиннесса™ по наибольшему числу пользователей на виртуальном стадионе

Как сообщил корреспондент БЕЛТА, во время онлайн-трансляции Гранд-финала "Футбола для дружбы" официальный представитель жюри Джоанне Бренд подтвердила, что Международная детская социальная программа "ПАО Газпром" "Футбол для дружбы" установила свой третий Мировой рекорд Гиннесса™ – по числу пользователей на виртуальном футбольном стадионе. Увенчавшаяся успехом попытка добиться такого достижения была предпринята организаторами на основе многопользовательского симулятора F4F World.

В преддверии нового рекорда с призывом к юным участникам обратился Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" и легенда бразильского футбола Роберто Карлос: "Давайте станем частью большого события. Все мы являемся участниками программы "ПАО Газпром" "Футбол для дружбы". Мы установим этот рекорд! Вперед!". Его обращение поддержали двукратные чемпионы России по футболу Евгений Алдонин и Дмитрий Сенников, лучший российский футболист 2004 года Дмитрий Сычев, а также посол российского женского футбола Елена Рыжкова. В поддержку выступили также звезды российских Instagram и Tik Tok сестры-близнецы Катя и Настя, а также Кирилл Колесников.

Многопользовательский симулятор Football for Friendship World (F4F World) был разработан в 2020 году специально для программы. С его помощью можно организовывать в режиме реального времени международные командные матчи. Начиная с 24 мая на платформе F4F World прошел Всемирный онлайн-чемпионат по "Футболу для дружбы" с участием в общей сложности 32 команд и игроков более чем из 200 стран.

До этого "Футбол для дружбы" уже стал обладателем двух Мировых рекорда Гиннесса™. В 2019 году – за самую многонациональную футбольную тренировку, состоявшуюся 31 мая 2019 года в Мадриде в рамках финальных событий седьмого сезона "Футбола для дружбы". Занятия, в которых тогда приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Молодежной академии футбола Барселоны Микель Путч и бывший тренер молодежной сборной футбольного клуба "Барселона" Жозеп Гамбао.

5 декабря 2020 года в рамках заключительных мероприятий восьмого сезона "Футбола для дружбы" был установлен Мировой рекорд Гиннесса™ за наибольшее число пользователей на футбольном онлайн-мероприятии. Юные игроки более чем из ста стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании приняли участие в цифровом футбольном мероприятии вместе со всемирно известными звездами футбола.

Также уже в 2020 году в попытке установления рекорда участвовал чемпион мира, многократный победитель Лиги чемпионов и Глобальный посол "Футбола для дружбы" Роберто Карлос. Кроме него, в 2020 году участие в установке рекорда приняли: шестикратная чемпионка мира по фристайлу Мелоди Доншет, двукратный чемпион мира по фристайлу Антон Павлинов, французский чемпион по фристайлу Андреас Цеткович, а также десятки футболистов и всемирно известных фристайлеров из разных стран.

Роберто Карлос, Глобальный посол "Футбола для дружбы": "Дорогие друзья, сегодня особый день, и вы все войдете в историю. Сегодня мы попытаемся установить новый Мировой рекорд Гиннесса™️. Если честно, то я тоже играю в видеоигры. Моим фаворитом является симулятор Football for Friendship World. И я тоже сегодня буду играть вместе с вами, помогу вам установить новый рекорд".

Справка о программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В восьмом сезоне "Футбол для дружбы" Беларусь представляли три юных футболиста: Анастасия Дуньчик, Татьяна Колтович, Влада Жук – воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск".

Официальный интернет-ресурс программы находится здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство.

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