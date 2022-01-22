Футболист Виталий Лисакович пополнил состав казанского "Рубина"

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий футбольной сборной Беларуси Виталий Лисакович перешел из московского "Локомотива" в казанский "Рубин". Контракт 23-летнего белоруса рассчитан на 3,5 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виталий Лисакович начал игровую карьеру в солигорском "Шахтере", в составе которого трижды становился призером чемпионата Беларуси. В 2020 году он перешел в московский "Локомотив", с которым стал обладателем бронзы российского чемпионата и выиграл Кубок страны. Всего в составе "Локомотива" Виталий Лисакович провел 41 матч, забив четыре мяча. С 2019 года он сыграл 20 встреч за национальную сборную Беларуси, в которых пять раз поражал ворота соперников.

После 18 туров нынешнего чемпионата России "Локомотив" занимает шестое место, набрав 28 очков, в активе "Рубина" 22 балла и 10-я позиция среди 16 команд премьер-лиги. Турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", у которого 38 очков, вторым идет московское "Динамо" (36 очков), на третьем месте футболисты "Сочи" (31). Матчи российского первенства возобновятся в конце февраля.-0-