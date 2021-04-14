Футболист забил головой с расстояния в 35 метров (Видео)

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный момент произошел во время встречи футбольных клубов "Гленторана" и "Данганнон Свифтс". Кадры разместили в Twitter.

Нападающий "Гленторана" Рори Доннелли подгадал момент, когда вратарь оппонентов вынес мяч на центр поля. Мужчина вышел на траекторию мяча и одним точным ударом головой забил гол. Кажется, что ничего необычного, однако сделал он это с расстояния в 35 метров.

Rory Donnelly. From range. ????



We guarantee you've never seen a header like this before ☄️#WeAreGlentoran #COYG ???????? pic.twitter.com/UqXT1zXk66 — Glentoran FC (@Glentoran) April 11, 2021

Воспользовавшись отскоком и ошибкой вратаря бомбардир вывел свою команду вперед, а после помог одержать победу. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Гленторана". -0-