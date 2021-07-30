Футболистки Австралии, Швеции, США и Канады вышли в 1/2 финала ОИ

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по женскому футболу сегодня определились участники полуфинальной стадии, передает корреспондент БЕЛТА.

Четырехкратные олимпийские чемпионки футболистки сборной США в сегодняшнем четвертьфинале лишь в серии послематчевых пенальти одолели команду Нидерландов. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2, а пенальти лучше пробили американки - 4:2. В матче за выход в финал сборная США встретится с командой Канады, которая также по пенальти победила бразильянок - 4:3 (игровое время - 0:0).

Футболистки Швеции в еще одном сегодняшнем четвертьфинале обыграли команду Японии со счетом 3:1. В полуфинале шведки будут соперничать с австралийками, которые победили в дополнительное время спортсменок Великобритании - 4:3.

Полуфинальные матчи пройдут 2 августа, игра за бронзовые медали состоится 5 августа, а 6 августа определится олимпийский чемпион.-0-