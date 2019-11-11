Футболистки Беларуси сыграли вничью с эстонками во втором спарринге в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки сыграли вничью с командой Эстонии во втором товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра, проходившая в столичном футбольном манеже, получилась на редкость упорной, но ни одной из команд не удалось поразить ворота - 0:0

В первом спарринге белоруски выиграли со счетом 2:0. Голы в этой встрече были забиты в первом тайме - на 13-й минуте счет открыла Анастасия Щербаченя, а за 5 минут до перерыва Анастасия Линник реализовала пенальти, установив окончательный результат.

В завершившемся сезоне белорусская сборная провела 3 домашних отборочных матча чемпионата Европы 2021 года в квалификационной группе С. В первом поединке белоруски разгромили команду Фарерских островов - 6:0, а затем проиграли сборным Норвегии - 1:7 и Уэльса - 0:1.

Остальные поединки отборочного цикла сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).

Сейчас положение в группе С таково: Норвегия - 12 очков (4 матча), Уэльс - 7 (3), Беларусь - 3 (3), Северная Ирландия - 1 (3), Фарерские острова - 0 (3).

По итогам группового этапа напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих квалификационных группах. Финальная часть 13-го по счету женского Евро пройдет на аренах Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Футболистки сборной Беларуси еще ни разу не пробивались в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.-0-