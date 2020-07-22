Футболистки "Бобруйчанки" разгромили БОЦОР в женском чемпионате Беларуси

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Бобруйчанки" разгромили воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) на старте 11-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Бобруйске хозяйки дважды поразили ворота соперниц, а после перерыва отличились еще три раза. Гостьи смогли ответить лишь голом Виктории Марчик на последней минуте игры - 5:1. Это был первый гол брестчанок в 11 матчах нынешнего первенства.

Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) дали настоящий бой серебряному призеру прошлого чемпионата страны столичной "Зорке-БДУ", завершив поединок вничью - 1:1.

Сегодня состоятся еще два матча 11-го тура. В столичном дерби лидер турнира "Динамо-БГУФК" примет действующих чемпионок Беларуси футболисток "Минска". В Гродно местный "Неман" сыграет с могилевским "Днепром".

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 30 очков (10 матчей), "Минск" - 27 (10), "Зорка-БДУ" - 19 (11), "Неман" - 18 (10), "Бобруйчанка" - 11 (11), Беларусь (U-19) - 10 (11), "Днепр" - 8 (10), БОЦОР - 0 (11).

Список лучших бомбардиров возглавляет нигерийская нападающая "Минска" Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей.-0-