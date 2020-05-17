Футболистки "Динамо-БГУФК" догнали лидеров женского чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" догнали двух лидеров женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою третью кряду викторию подопечные Юрия Малеева одержали сегодня у себя дома, разгромив воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 10:0. В другом сегодняшнем матче "Бобруйчанка" на своем поле сыграла вничью с могилевским "Днепром" - 1:1.

Ранее действующие чемпионки страны спортсменки ФК "Минск" уверенно обыграли серебряного призера столичную "Зорку-БДУ" - 4:0. Обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского "Немана" победили у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.

Положение команд после трех туров: "Минск" - 9 очков, "Неман" - 9, "Динамо-БГУФК" - 9, "Зорка-БДУ" - 3, Беларусь (U-19) - 3, "Бобруйчанка" - 1, "Днепр" - 1, БОЦОР - 0.-0-