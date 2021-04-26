Футболистки "Динамо-БГУФК" и "Минска" идут без потерь в чемпионате Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" и столичного "Динамо-БГУФК" продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятом туре действующий чемпион страны "Динамо-БГУФК" разгромил столичную "Зорку-БДУ" со счетом 7:0. Хет-трик в этой встрече оформила Анастасия Линник. Обладательницы серебряных медалей спортсменки "Минска" не на своем поле не оставили ни единого шанса дебютанту первенства брестскому "Динамо" - 18:0. Лучший бомбардир нынешнего турнира Анастасия Побегайло четырежды поразила ворота соперниц и теперь на ее лицевом счету 14 забитых мячей.

Обладательницы бронзы футболистки гродненского "Немана" уверенно переиграли у себя дома юниорскую сборную Беларуси (U-19) - 5:1, а "Витебск" также на своем поле был сильнее команды Гомельской области - 5:0. В Могилеве местный "Днепр" в упорнейшей борьбе одолел "Бобруйчанку" с минимальным перевесом в счете - 2:1. Победный мяч Валентина Нижегородова забила незадолго до финального свистка.

Положение команд: "Динамо-БГУФК" - 15 очков (5 матчей), "Минск" - 15 (5), "Неман" - 12 (5), "Днепр" - 9 (4), "Зорка-БДУ" - 9 (5), "Бобруйчанка" - 4 (5), "Витебск" - 3 (5), Беларусь (U-19) - 1 (4), Гомельская область - 0 (4), "Динамо" (Брест) - 0 (4).

Матчи 6-го тура состоятся 29 апреля, центральным станет поединок "Динамо-БГУФК" и "Минска".-0-