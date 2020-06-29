Футболистки "Динамо-БГУФК" идут без потерь в женском чемпионате Беларуси

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди женских команд стартовал второй круг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболистки минского "Динамо-БГУФК" в домашнем матче восьмого тура одержали свою восьмую викторию, разгромив юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 8:0. Главный конкурент динамовской дружины действующий чемпион страны "Минск" в Могилеве не оставил шансов местному "Днепру" - 9:0. Пять мячей в этой встрече забила Тамила Химич, хет-трик оформила нигерийская нападающая минчанок Эмуедж Огбайабгевха, которая возглавляет список лучших бомбардиров, забив уже 16 мячей. В Гродно футболистки "Немана" переиграли гостей из "Бобруйчанки" с результатом 3:1.

Сегодня в последнем матче этого тура спортсменки "Зоркi-БГУ" сыграют в Минске с воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР). Брестчанки пока не имеют ни одного зачетного балла, потерпев семь поражений в семи проведенных играх при разнице мячей 0-34.

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 24 очка (8 матчей), "Минск" - 21 (8), "Неман" - 18 (8), "Зорка-БДУ" - 12 (7), "Днепр" - 7 (8), Беларусь (U-19) - 6 (8), "Бобруйчанка" - 4 (8), БОЦОР - 0 (7).-0-

Фото из VK-аккаунта Футбольный клуб "Динамо-Минск"