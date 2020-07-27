Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 12-ю победу подряд в женском чемпионате Беларуси, обыграв "Зорку-БДУ"

Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск"

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного "Динамо-БГУФК" идут без потерь в женском чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото ФК "Динамо-Минск"

Подопечные Юрия Малеева одержали сегодня двенадцатую викторию подряд, обыграв на своем поле столичную "Зорку-БДУ" со счетом 3:1.

Фото ФК "Динамо-Минск"

Также сегодня гродненский "Неман" разгромил на выезде воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) с результатом 6:0.

Ранее действующие чемпионки страны спортсменки "Минска" обыграли у себя дома "Бобруйчанку" - 4:0.

Фото ФК "Минск"

А футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) одолели в Могилеве местный "Днепр" со счетом 1:0.

Фото ФК "Днепр"

Положение команд после 12 туров: "Динамо-БГУФК" - 36 очков (разница мячей - 62-2), "Минск" - 30 (64-5), "Неман" - 24 (32-17), "Зорка-БДУ" - 19 (24-21), Беларусь (U-19) - 13 (14-35), "Бобруйчанка" - 11 (17-35), "Днепр" - 8 (4-37), БОЦОР - 0 (1-66).

Бомбардирскую гонку возглавляет нигерийская нападающая "Минска" Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей.

В следующем туре встречаются:

1 августа

"Днепр" - "Зорка-БДУ", Беларусь (U-19) - БОЦОР;

2 августа

"Неман" - "Минск", "Бобруйчанка" - "Динамо-БГУФК".-0-