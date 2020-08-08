Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 14-ю победу в женском чемпионате Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по футболу сегодня начались матчи 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидеры первенства футболистки минского "Динамо-БГУФК" одержали четырнадцатую викторию подряд, обыграв на своем поле гродненский "Неман" со счетом 2:0.
В другом сегодняшнем поединке спортсменки могилевского "Днепра" переиграли на выезде воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) с результатом 4:1. Все голы у могилевчанок забила 17-летняя полузащитница Елизавета Пинчук.
Еще две встречи 14-го тура женского первенства состоятся 10 августа в Минске. Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки "Минска" примут на своем поле спортсменок юниорской сборной Беларуси (U-19), а обладатель серебряных медалей "Зорка-БДУ" сыграет с "Бобруйчанкой".
Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 42 очка (14 матчей), "Минск" - 33 (13), "Неман" - 24 (14), "Зорка-БДУ" - 22 (13), Беларусь (U-19) - 16 (13), "Бобруйчанка" - 11 (13), "Днепр" - 11 (14), БОЦОР - 0 (14).-0-