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27 сентября 2020, 12:44

Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 17-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою семнадцатую викторию кряду подопечные Юрия Малеева одержали у себя над аутсайдерами турнира воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 11:0. Четыре гола забила Анастасия Шуппо, на мяч меньше в активе лучшего снайпера нынешнего первенства Симпоре Салиматы. Динамовская дружина забила уже 103 гола, пропустив всего дважды. У брестчанок лишь два забитых мяча и 102 пропущенных.

Действующие чемпионки страны футболистки "Минска" обыграли серебряного призера прошлого первенства столичную "Зорку-БДУ" со счетом 4:1. Спортсменки "Бобруйчанки" одолели на своем поле соперниц из могилевского "Днепра" с минимальным преимуществом - 2:1.

Сегодня в последнем матче 17-го тура гродненский "Неман" примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 51 очко (17 матчей), "Минск" - 42 (17), "Зорка-БДУ" - 29 (17), "Неман" - 28 (16), Беларусь (U-19) - 22 (16), "Бобруйчанка" - 14 (17), "Днепр" - 11 (17), БОЦОР - 0 (17).-0-

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