Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 20-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" одержали 20-ю победу подряд в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке предпоследнего тура чемпионки страны не оставили шансов на успех гостям из "Бобруйчанки", выиграв с результатом 9:0. Три мяча в этой встрече записала на свой лицевой счет Анна Пилипенко, голевой дубль оформила Рода Мулаудзи. В активе динамовской команды 60 очков из 60 возможных.

Также сегодня футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) разгромили на выезде воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 9:1. По два мяча у победительниц забили Кристина Тихводова, Анна Скриганова и Виктория Валюк, еще по голу в активе Виктории Ланкевич, Натальи Асмыкович и Виктории Плисюк.

Столичная "Зорка-БДУ" сегодня разгромила у себя дома могилевский "Днепр" - 5:0. В заключительном поединке футболистки "Минска" принимают гродненский "Неман".

Турнирное положение - "Динамо-БГУФК" - 60 очков, "Минск" - 45, "Неман" - 37, "Зорка-БДУ" - 35, Беларусь (U-19) - 28, "Бобруйчанка" - 17, "Днепр" - 11, БОЦОР - 0.

Матчи последнего, 21-го, тура состоятся 8 ноября.-0-