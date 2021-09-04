Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 20-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" продолжают победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою двадцатую подряд викторию действующие чемпионки страны одержали сегодня в Могилеве, разгромив местный "Днепр" со счетом 6:0. Голевой дубль в этой встрече оформила южноафриканка Лебоганг Рамалепе, еще по мячу в ворота могилевчанок забили Анна Пилипенко, Анастасия Линник, Карина Ольховик и Анастасия Шлапакова. После сегодняшнего успеха в активе подопечных Юрия Малеева стало 60 очков, при разнице мячей 149-3.

Также сегодня юниорская сборная Беларуси (U-19) примет в Минске гостей из "Бобруйчанки". Остальные встречи этого тура состоятся завтра. Идущий вторым "Минск" сыграет на своей арене с "Витебском", занимающий третье место "Неман" сыграет в Гродно с одним из аутсайдеров турнира брестским "Динамо", а еще один претендент на место в призовой тройке столичная "Зорка-БДУ" встретится на своем поле с командой Гомельской области.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо-БГУФК" - 60 очков (20 матчей), "Минск" - 54 (20), "Неман" - 40 (20), "Днепр" - 39 (21), "Зорка-БДУ" - 37 (20). Внизу турнирной таблицы брестчанки и гомельчанки, у которых всего по три зачетных балла. Бомбардирскую гонку возглавляет Екатерина Дудко ("Неман"), забившая 26 мячей.-0-