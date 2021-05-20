Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 9-ю победу в женском чемпионате Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди женских команд завершился первый из трех кругов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны футболистки минского "Динамо-БГУФК" сегодня одержали свою девятую викторию подряд, разгромив в гостях аутсайдера турнира брестское "Динамо" со счетом 16:0. В девяти проведенных встречах подопечные Юрия Малеева забили 72 мяча и не пропустили ни одного. Брестчанки проиграли все игры с общим счетом 1:81.

Вице-чемпионки страны спортсменки "Минска" в девятом туре уверенно переиграли на своем поле обладателя бронзовых наград прошлого чемпионата гродненский "Неман" - 6:0. В составе минчанок выступают лучшие бомбардиры нынешнего первенства Анастасия Побегайло и Мелана Суровцева, забившие по 15 мячей.

Могилевский "Днепр" обыграл на выезде футболисток "Витебска" с результатом 3:1. Юниорская сборная Беларуси (U-19) на выезде победила команду Гомельской области со счетом 4:0, а в Минске столичная "Зорка-БДУ" была сильнее гостей из "Бобруйчанки" - 3:1.

Турнирное положение после девяти туров: "Динамо-БГУФК" - 27 очков, "Минск" - 24, "Неман" - 19, "Днепр" - 18, "Зорка-БДУ" - 16, "Бобруйчанка" - 10, Беларусь (U-19) - 8, "Витебск" - 7, Гомельская область - 3, "Динамо" (Брест) - 0.

Стартовые матчи второго круга 30-го женского чемпионата Беларуси состоятся 28 мая.-0-