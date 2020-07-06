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06 июля 2020, 11:56

Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали девятую победу в матчах чемпионата Беларуси

Фото ФК "Динамо-Минск"
Фото ФК "Динамо-Минск"
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" одержали девятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече девятого тура лидеры первенства уверенно переиграли могилевский "Днепр" с "сухим" счетом 3:0. Действующие чемпионки страны футболистки "Минска" также на своем поле не оставили ни малейшего шанса на успех аутсайдерам первенства из Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) - 8:0. Брестчанки пока не забили ни одного гола и не добыли ни одного очка, потерпев девять поражений в девяти проведенных матчах. В Гродно футболистки столичной "Зоркi-БГУ" одолели спортсменок "Немана" со счетом 2:1, а "Бобруйчанка" на своем поле взяла верх над юниорской сборной Беларуси (U-19) с результатом 3:2.

Турнирное положение после девяти туров: "Динамо-БГУФК" - 27 очков (разница мячей - 52-1), "Минск" - 24 (54-3), "Зорка-БДУ" - 18 (21-11),"Неман" - 18 (22-14), "Бобруйчанка" - 7 (12-30), "Днепр" - 7 (3-33), Беларусь (U-19) - 6 (10-33), БОЦОР - 0 (0-49).

Список лучших бомбардиров возглавляет нигерийская нападающая "Минска" Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей.

Встречи десятого тура состоятся 12-13 июля.-0-

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