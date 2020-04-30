Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали первую победу в женском чемпионате Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного "Динамо-БГУФК" одержали первую викторию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке нового первенства подопечные Юрия Малеева на поле ФК "Минск" разгромили еще одного дебютанта турнира юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 7:0 (5:0, 2:0).

Фото АБФФ

Первый гол нынешнего первенства забила Карина Ольховик, которая затем отличилась еще раз. Голевой дубль также оформила Анастасия Шуппо, еще по мячу забили Анна Пилипенко, Анастасия Линник и Виктория Казакевич.

Завтра действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки "Минска" примут на своей арене могилевский "Днепр". Заключительные поединки стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная "Зорка-БДУ" сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский "Неман" в Бобруйске встретится с футболистками "Бобруйчанки".

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился "Минск". Больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского "Университета" (6), могилевской "Надежды" (2) и брестской "Виктории" (1).-0-