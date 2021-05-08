Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою седьмую викторию подряд действующие чемпионки страны одержали в гостях у "Витебска" - 3:0. В семи проведенных поединках подопечные Юрия Малеева забили 39 мячей в ворота соперниц, не пропустив в свои ни одного. Еще один фаворит, серебряный призер прошлого первенства "Минск" уверенно переиграл юниорскую сборную Беларуси (U-19) с сухим счетом 7:0. Хет-трик в этой встрече оформила Наталья Асмыкович, лучший бомбардир нынешнего чемпионата 17-летняя полузащитница "Минска" Анастасия Побегайло забила свой 15-й гол.

Заключительные игры 7-го тура состоятся сегодня. Идущий третьим гродненский "Неман" примет в крытом манеже "Бобруйчанку". В Минске столичная "Зорка-БДУ" встретится с могилевским "Днепром". В матче аутсайдеров турнира спортсменки Гомельской области сыграют с брестским "Динамо". Эти команды пока не набрали ни одного зачетного балла.

Положение команд: "Динамо-БГУФК" - 21 очко (7 матчей), "Минск" - 18 (7), "Неман" - 15 (6), "Зорка-БДУ" - 12 (6), "Днепр" - 12 (6), "Бобруйчанка" - 7 (6), "Витебск" - 6 (7), Беларусь (U-19) - 4 (7), Гомельская область - 0 (6), "Динамо" (Брест) - 0 (6).-0-