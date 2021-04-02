Футболистки "Динамо-БГУФК" победили "Днепр" в чемпионате Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по футболу состоялись первые матчи 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки страны футболистки минского "Динамо-БГУФК" одержали свою третью викторию, победив в Могилеве местный "Днепр" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в начале первого тайма - на 6-й минуте отличилась Анастасия Новикова, а через 10 минут успеха добилась Виктория Валюк.
В другом сегодняшнем матче обладательницы серебряных медалей футболистки "Минска" разгромили на своем поле спортсменок "Витебска" с результатом 16:0.
Еще три поединка состоятся в субботу, 3 апреля: "Зорка-БДУ" (Минск) - Гомельская область, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест), Беларусь (U-19) - "Бобруйчанка".
Положение команд: "Динамо-БГУФК" - 9 очков (3 матча), "Минск" - 9 (3), "Неман" - 6 (2), "Днепр" - 3 (2), "Зорка-БДУ" - 3 (2), "Динамо" (Брест) - 0 (1), "Бобруйчанка" - 0 (2), Гомельская область - 0 (1), Беларусь (U-19) - 0 (1), "Витебск" - 0 (3).-0-