Футболистки "Динамо-БГУФК" победили "Минск" в центральном матче 11-го тура женского чемпионата Беларуси

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного "Динамо-БГУФК" победили "Минск" со счетом 1:0 в центральном поединке 11-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча главных фаворитов турнира получилась очень напряженной и боевой. В первой половине игры счет не был открыт, а судьбу поединка решил гол Анастасии Линник в середине второго тайма, которая после нереализованного пенальти все же сумела добить мяч в сетку ворот. Динамовская дружина одержала свою 11-ю викторию подряд и оторвалась от "Минска" уже на шесть баллов.

Также сегодня гродненский "Неман" победил на своем поле могилевский "Днепр" с результатом 3:1.

Фото ФК "Неман"

Вчера футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) сыграли вничью с серебряным призером прошлого чемпионата страны столичной "Зоркай-БДУ" - 1:1, а "Бобруйчанка" разгромила воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 5:1.

Футболистки "Бобруйчанки" разгромили БОЦОР, "Зорка-БДУ" сыграла вничью с юниорской сборной Беларуси в чемпионате страны В первом тайме встречи в Бобруйске хозяйки дважды поразили ворота соперниц, а после перерыва отличились еще три раза. Гостьи смогли ответить лишь голом Виктории Марчик на последней минуте игры - 5:1.

Положение команд после 11 туров: "Динамо-БГУФК" - 33 очка (разница мячей - 59-1), "Минск" - 27 (60-5), "Зорка-БДУ" - 19 (23-18), "Неман" - 21 (26-17), "Бобруйчанка" - 11 (17-31), Беларусь (U-19) - 10 (113-35), "Днепр" - 8 (4-36), БОЦОР - 0 (1-60).

Бомбардирскую гонку возглавляет нигерийская нападающая "Минска" Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июля

"Днепр" - Беларусь (U-19), "Минск" - "Бобруйчанка";

27 июля

"Зорка-БДУ" - "Динамо-БГУФК", БОЦОР - "Неман".-0-