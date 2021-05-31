Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили "Бобруйчанку" на старте второго круга чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" продолжили победную серию в матчах 30-го женского чемпионата Беларуси, разгромив на старте второго круга "Бобруйчанку", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Бобруйске против 12-кратных чемпионок страны, минчанки выиграли с результатом 6:1, причем пропущенный ими мяч стал первым в нынешнем первенстве. В десяти победных встречах подопечные Юрия Малеева 78 раз поражали ворота соперниц. Ближайший преследователь динамовской команды "Минск" в домашнем поединке одолел столичную "Зорка-БДУ" с минимальным перевесом в счете - 2:1. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме: на 56-й минуте Лиана Мирошниченко вывела хозяек вперед, через 25 минут Диана Бакум восстановила равновесие, а победу "Минску" на 87-й минуте игры принесла лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло, на лицевом счету которой стало 16 мячей.

Идущий третьим гродненский "Неман" переиграл на выезде "Витебск" со счетом 4:2. Могилевский "Днепр" в гостях не оставил шансов спортсменкам Гомельской области - 14:0. Пять мячей забила Любовь Гудченко, по хет-трику оформили Яна Артишевская и Валентина Нижегородова. Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) уверенно переиграли в Бресте аутсайдера турнира местное "Динамо" - 5:0.

Турнирное положение после десяти туров: "Динамо-БГУФК" - 30 очков, "Минск" - 27, "Неман" - 22, "Днепр" - 21, "Зорка-БДУ" - 16, Беларусь (U-19) - 8, "Бобруйчанка" - 10, "Витебск" - 7, Гомельская область - 3, "Динамо" (Брест) - 0.

Следующие матчи женского чемпионата Беларуси состоятся 4 июня.-0-