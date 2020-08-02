Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили "Бобруйчанку" в женском чемпионате Беларуси

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" продолжают идти без потерь в женском чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою тринадцатую подряд викторию подопечные Юрия Малеева одержали в гостях у спортсменок "Бобруйчанки", выиграв с крупным счетом 4:0.
Результаты остальных встреч 13-го тура: Беларусь (U-19) - БОЦОР (Брест) - 2:0, "Днепр" (Могилев) - "Зорка-БДУ" (Минск) - 1:5, "Неман" (Гродно) - "Минск" - 0:1.
Турнирное положение после 13 туров: "Динамо-БГУФК" - 39 очков (разница мячей - 66-2), "Минск" - 33 (65-5), "Неман" - 24 (32-18), "Зорка-БДУ" - 22 (29-22), Беларусь (U-19) - 16 (16-35), "Бобруйчанка" - 11 (17-39), "Днепр" - 8 (5-42), БОЦОР - 0 (1-68).
Матчи следующего тура пройдут 8 и 10 августа.-0-