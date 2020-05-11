Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили "Днепр" в матче женского чемпионата Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" разгромили могилевский "Днепр" со счетом 7:0 в последнем матче 2-го тура женского чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем гостевом поединке в составе минчанок голевой покер оформила Салимта Симпоре. Еще по мячу в ворота могилевчанок забили Анастасия Шлапакова, Виктория Казакевич и Карина Ольховик. На старте нового первенства "Динамо-БГУФК" с тем же результатом 7:0 переиграли футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19).

Также две виктории в активе еще двух команд. Действующие чемпионки страны спортсменки ФК "Минск" во 2-м туре были сильнее воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва - 8:0. Хет-трик в свой актив записала Чиома Вогу. Бронзовый призер прошлого первенства гродненский "Неман" свою вторую победу одержал в гостях у обладательниц серебряных наград из минского клуба "Зорка-БДУ" - 1:0.

Еще в одной встрече 2-го тура юниорская сборная одолела футболисток "Бобруйчанки" со счетом 4:3.

После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали "Минск", "Динамо-БГУФК" и "Неман". По 3 зачетных балла имеют "Зорка-БДУ" и юниорская сборная Беларуси.

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился "Минск". Больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского "Университета" (6), могилевской "Надежды" (2) и брестской "Виктории" (1).-0-