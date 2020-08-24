Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили юниорскую сборную в чемпионате страны

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все стартовые матчи третьего круга футбольного чемпионата Беларуси среди женских команд завершились крупными победами фаворитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболистки минского "Динамо" одержали свою 15-ю викторию подряд, разгромив у себя дома спортсменок юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 9:0. С таким же результатом серебряный призер прошлого чемпионата страны столичная "Зорка-БДУ" переиграла воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР), для которых это 15-е поражение в 15 проведенных встречах. Действующие чемпионки Беларуси футболистки "Минска" на своей арене без особых проблем обыграли гостей из могилевского "Днепра" с результатом 7:1. Спортсменки гродненского "Немана" в гостях взяли верх над "Бобруйчанкой" - 4:1.

Турнирное положение после 15 игровых дней: "Динамо-БГУФК" - 45 очков (разница мячей - 77-2), "Минск" - 36 (73-8), "Зорка-БДУ" - 28 (43-24), "Неман" - 27 (36-21), Беларусь (U-19) - 19 (18-45), "Бобруйчанка" - 11 (20-48), "Днепр" - 11 (10-50), БОЦОР - 0 (2-81). Бомбардирскую гонку возглавляет нигерийская нападающая "Минска" Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей, на гол меньше у ее одноклубницы украинки Тамилы Химич.

В следующем туре встречаются:

9 сентября

"Динамо-БГУФК" - "Днепр", Беларусь (U-19) - "Бобруйчанка",

10 сентября

БОЦОР - "Минск", "Зорка-БДУ" - "Неман".-0-